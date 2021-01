Xbox Game Studios fait le point sur plusieurs des projets en cours de production

Suivant l'acquisition de Bethesda et histoire de mettre un peut d'ordre dans l'échéancier, les gens de Xbox Game Studios ont publié sur le blogue officiel, une liste de jeux déjà annoncés qui sont toujours en cours de production pour consoles Xbox et Windows. Voici donc cette liste et une courte description:

343 Industries : Halo Infinite

Nous l’avons annoncé en décembre : Halo Infinite verra le jour cet automne. Les équipes de 343 Industries ont préféré prendre le temps de peaufiner le jeu pour nous offrir la meilleure expérience possible. Joseph Staten, Creative Director du titre, a exprimé sa volonté de nous en dire plus tout au long des mois précédant sa sortie. Attendez-vous donc à plus d’informations prochainement !

Double Fine Productions : Psychonauts 2

L’équipe de l’incontournable Tim Schaffer travaille depuis plusieurs années sur la suite de Psychonauts, qui promet de nous offrir cette année des voyages psychiques encore plus fous que ceux de son aîné. Depuis l’annonce du jeu lors des Game Awards 2015, nous avons pu découvrir plusieurs images de gameplay, dont celles bercées par la voix de Jack Black dans un environnement musical psychédélique unique.

Ninja Theory : Senua’s Saga: Hellblade II & Project Mara

Les membres de Ninja Theory nous ont déjà offert Bleeding Edge en 2020 et travaillent sur deux projets. Premièrement, la suite très attendue de Hellblade, Senua’s Saga : Hellblade II, mais aussi le plus mystérieux Project Mara, une « représentation crédible de la terreur mentale », selon les dires des développeurs. On peut également évoquer un autre projet : le Insight Project, qui une fois de plus repousse les frontières du jeu vidéo. Pour voir notre loisir préféré comme justement plus qu’un loisir, nous pouvons compter sur Ninja Theory.

Obsidian Entertainment : Grounded & Avowed

Chez Obsidian, les équipes travaillent sur deux projets très différents. Grounded d’abord, qui compte bien sûr continuer à se développer au fil de l’année à travers de nombreuses mises à jour qui viendront étoffer son contenu, mais aussi Avowed, un RPG à la première personne ouvertement ambitieux, dont vous avez pu découvrir les premières images lors du Xbox Showcase de juillet.

Playground Games : Fable

C’est d’ailleurs lors de ce même événement que Playground Games a officialisé le nouveau départ pour la grande série Fable. Les premières images nous laissent apercevoir un monde onirique et fantastique, mais aussi le penchant des développeurs pour un humour singulier, qui a depuis longtemps participé à créer l’aura de la franchise.

Rare : Everwild

Bien sûr, Sea of Thieves reste au cœur de l’actualité de Rare, attendez-vous à découvrir de nouvelles aventures sur ses mers tout au long de l’année 2021. Parallèlement, les équipes du studio conçoivent également Everwild, un titre où mysticisme, magie et nature cohabitent. En septembre, nous en apprenions plus sur cet univers unique grâce à une version commentée du trailer du jeu.

The Initiative : Perfect Dark

C’était l’une des surprises des Game Awards 2020 : The Initiative, le studio créé en 2018, annonçait leur première création, Perfect Dark. Pour faire revivre l’héroïne de Rare née il y a plus de 20 ans, les développeurs souhaitent nous proposer un thriller d’espionnage se déroulant dans un futur proche. Si le tout reste auréolé de mystère, nous en saurons plus très bientôt.

Turn 10 : Forza Motorsport

Les vétérans de Turn 10 travaillent bien sûr à écrire l’avenir de la grande saga Forza pour la nouvelle génération. La série a fêté ses 15 ans en 2020 et se conjugue bien sûr au futur. Pour cette nouvelle itération, Ray Tracing, 4K et 60 images par seconde sont évidemment au programme et nous avons hâte de découvrir les merveilles insoupçonnées rendues possibles grâce au ForzaTech, le moteur utilisé par les développeurs.

Undead Labs : State of Decay 3

Si Undead Labs a continué à alimenter State of Decay 2 avec de nombreuses mises à jour de contenu, ses membres étaient également déjà à l’œuvre sur sa suite. State of Decay 3 s’est dévoilé lors du Xbox Showcase de juillet avec une bande-annonce angoissante qui laisse à penser que les zombies n’ont pas fini de nous pousser dans nos derniers retranchements…

World’s Edge : Age of Empires IV

Avec la sortie d’Age of Empires III: Definitive Edition, l’année 2020 a marqué une étape cruciale pour le studio World’s Edge : l’aboutissement d’un long projet, entamé en 2018. Maintenant que la trilogie d’origine a pu renaître pour se présenter sous son meilleur jour, le studio se concentre sur l’avenir de la saga, incarné par Age of Empires IV.

The Coalition : Gears

N’oublions pas le studio derrière la franchise Gears of War. L’année 2020 fut riche pour The Coalition, avec la sortie de Gears Tactics d’abord sur PC au printemps, puis sur consoles à l’automne, mais aussi l’arrivée du DLC Hivebusters pour Gears 5 en fin d’année. Le studio n’a pas encore annoncé ces nouveaux projets, mais ne vous inquiétez pas, nous avons déjà fort à faire avec l’actualité récente.

Enfin, il faudra aussi compter sur le prochain projet de Compulsion Games, déjà à l’œuvre sur We Happy Few, sur les deux RPGs annoncés par InXile, sur le soutien constant de Mojang Studios pour Minecraft et sur la branche dédiée à l’édition de jeux : Xbox Game Studios Publishing, qui continuera à établir divers partenariats avec différents développeurs.

On nous dit que d'autres projets seront bientôt annoncé par Microsoft.