On a joué à The Pathless

Date de sortie: 12 novembre 2020

Plateformes: iOS, Windows, PS4, PS5

Genre: Jeu d'action-aventure

Concepteur: Giant Squid

Éditeur: Annapurna Interactive

La frénésie de la fin d'année 2020 est retombée. C'est le moment de revenir sur certains jeux vidéo qu'on a oublié. The Pathless a probablement passé sous le radar de plusieurs joueurs. Pourtant, le nouveau jeu vidéo de Giant Squid (les développeurs du sympa Abzû) est rempli de bonnes idées et propose un univers coloré très attachant. Pour les fans des univers poétiques à la Ori and the Blind Forest, The Pathless vaut le détour. On s'en parle dans la vidéo disponible ci-dessous.

+Le visuel très coloré

+La jouabilité simple et enivrante

+La bande sonore et le

-L'histoire qui manque de rebondissement

-On perd le côté exploration/découverte rapidement