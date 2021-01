Fusion entre "Sunny Side Up Creative" et "Fire Without Smoke Montréal"

Suivant l'acquisition de deux boîtes installées au Québec, Sunny Side Up Creative et Fire Without Smoke Montréal par Keyword Studios, est annoncé aujourd'hui que les deux studios en formeront un seul opérant désormais sous KWM.

La compagnie va continuer d'œuvrer dans la commercialisation de jeux vidéo et la création de produits associés au marketing des jeux tels que bande-annonces, publicités télévisuelle, imprimées numériques et plus encore. Déjà, KWM planche sur le marketing du prochain jeu de la franchise Outlast et le jeu Gotham Knights en préparation lui chez WB Games Montréal.

Voici un extrait du communiqué:

« Cette alliance de nos équipes québécoises nous permettra de faciliter encore davantage la collaboration entre nos talents basés à Québec et à Montréal. Nous allons solidifier notre position dans le marché et continuer de contribuer au succès de certaines des plus grandes franchises de jeux vidéo au monde », affirme Louis-Étienne Beaupré, directeur du studio KWM qui devient ainsi la branche marketing canadienne du groupe Keywords dont les nombreuses antennes se déploient sur quatre continents.

L’équipe de Sunny Side Up Creative et de Fire Without Smoke Montréal a presque quintuplé de taille depuis 2017, signe que l’industrie du jeu vidéo connaît une croissance soutenue. En effet, avec des revenus qui, propulsés par les mesures de confinement, devraient friser les 180 milliards de dollars US en 2020*, le secteur se porte mieux que jamais.

KWM entend bien continuer de tirer profit de cette explosion de la demande pour maintenir la croissance de son équipe déjà bien enracinée à Québec et à Montréal. Le studio envisage même d’étendre son expertise ailleurs au Canada et aux États-Unis.

DES MILLIARDS DE VUES « MADE IN QUÉBEC »

Le portfolio de KWM a de quoi faire rougir. Le très attendu Gotham Knights, le prochain titre de la série Outlast et le dernier opus d’Assassin’s Creed ont tous un point en commun : leur commercialisation a été soutenue par la main experte des équipes de Sunny Side Up Creative et de Fire Without Smoke Montréal. À elles seules, les bandes-annonces et les publicités créées pour ces titres ont généré des milliards de vues partout dans le monde.

« Le Québec recèle certains des plus grands talents en matière de marketing de jeux vidéo, une expertise de pointe qui nécessite une combinaison unique de créativité et de connaissances techniques. Les grands studios internationaux et de plus en plus de studios indépendants font régulièrement appel à l’expertise d’ici lorsqu’il est question de créer du contenu qui donnera l’eau à la bouche aux joueurs, ou encore qui viendra bonifier leur expérience de jeu », indique Louis-Étienne Beaupré.