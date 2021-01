Redout: Space Assault débarque sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam

Le développeur italien 34BigThings lance aujourd'hui le jeu de tir spatial arcade Redout: Space Assault, prequel à Redout, sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. Si vous avez déjà joué aux jeux de course futuristes Wipeout et F-Zero alors sachez que Redout: Space Assault s'en inspire beaucoup avec de la vitesse, de l'adrénaline, et beaucoup d'action

Prenez le contrôle d'un Super Orbital Recon Fighter lors de la colonisation 2395 de Mars. Abattez les drones et les combattants rebelles, évitez les tirs ennemis et explosez à des vitesses vertigineuses à travers des lieux galactiques exotiques. Avec des véhicules entièrement personnalisables et des améliorations d'armes, vous devrez déjouer, déjouer, dominer et surclasser vos adversaires dans la bataille spatiale d'arcade la plus excitante du cosmos!