Microsoft recule sur l'augmentation du prix du service Xbox Live Gold

La semaine dernière, Microsoft a causé une certaine commotion chez les amateurs en annonçant que le prix du service Xbox Live Gold allait augmenter.

De toutes les mesures annoncées cette journée là, ce n'est pas nécessairement le 1$ de plus exigé par mois ou encore les 5 $ pour 3 mois qui dérangeaient mais bien le fait que désormais les jeux ayant la désignation free-to-play ne pourraient plus être téléchargés et même joués sans un abonnement Xbox Live Gold. Certains on rapidement fait le lien entre la sortie en 2021 de Halo : Infinite dont un mode multijoueurs sera gratuit à jouer.

Sans grandes surprises, Microsoft recule et annonce le statu quo sur ces deux mesures, pas d'augmentation et les jeux free-to-play demeurent gratuit à jouer.