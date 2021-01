Le jeu de société Les Aventuriers du Rail Europe souligne ses 15 ans avec une édition spéciale

Je ne sais pas pour vous mais chez nous à la maison, le jeu de société Les Aventuriers du Rail est extrêmement apprécié. C'est souvent un choix unanime auprès des membres de la famille pour s'amuser en raison des parties d'une durée raisonnable, autour d'une heure et des règles faciles à suivre. Voilà que la version Europe fête déjà ses 15 ans de vie. Pour souligner la chose, les gens d'Asmodee et de Days of Wonder lanceront une édition spéciale 15 ans qui sera plus artistique avec des trains et des cartes plus détaillés. L'outil de collection est prévu au printemps 2021.