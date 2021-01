Les gros titres...

Il arrive que sur Steam des jeux se démarque plus que d'autres et c'est le cas avec Skul: The Hero Slayer, un rogue-lite indie publié par NEOWIZ et développé par SouthPAW Games.

Rendu à sa version 1.0 , le jeu s'est déjà vendu à plus de 100000 exemplaires au cours de ses 4 premiers jours sur Steam. Il revendique également beaucoup de visionnements sur Twitch avec une pointe de 40 000 téléspectateurs simultanés, ce qui est habituellement un signe de l'intérêt des amateurs.

Les jeu est en ce moment offert à 20% de rabais, soit 18,23 CAD $. https://store.steampowered.com/