Est-ce qu'on assiste au chant du cygne de GameStop (la société mère de EBGames Canada)? Après des années de galère et une action qui n'atteignait même pas les 5$ US début 2020, celle-ci frôle maintenant les 147$ US! Est-ce que le confinement et le lancement des nouvelles consoles de Microsoft et Sony y sont pour quelque chose? Est-ce que l'économie est basée sur du nonsense? Est-ce que certains essaient de se faire un coup d'argent avant de fermer boutique? Allez savoir!