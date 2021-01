Mise à jour chez Blizzard

Vous avez probablement vu passer la nouvelle comme quoi Activision a pris la décision d'absorber Vicarious Visions dans l'entité Blizzard. Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg , a fait un article intéressant sur la situation actuelle de Blizzard et je vous en propose un résumé en français.

-Vicarious Visions, le studio derrière Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (plus de 10 millions de ventes) et l'excellent Tony Hawk's Pro Skater 1+2, est complétement absorbé par Blizzard pour travailler exclusivement sur des projets Blizzard. Le studio s'occupe présentement d'un remake de Diablo 2.

-La Team 1 de Blizzard, l'équipe classique à qui l'on doit Starcraft, Warcraft 3, Starcraft II, Heroes of the Storm, Starcraft Remastered, et plus récemment Warcraft 3 Reforged, a été démantelée l'automne passée et n'existe donc plus.

-La Team 2 travaille toujours sur World of Warcraft.

-La Team 3 s'occupe du développement de Diablo 4. L'année passée, ils ont récupéré le projet du remake de Diablo 2 à la Team 1. Comme cité précédemment, Diablo 2 Remake est dorénavant entre les mains de Vicarious Visions et porte le nom de Diablo II: Resurrected.

-La Team 4 travaille toujours sur Overwatch.

-La Team 5 travailler toujours sur Hearthstone.

Certains vétérans de Blizzard ont fondé leur propre studio en 2020: Frost Giant Inc. et DreamHaven Inc. avec l'aide de Mike Morhaime qui est le cofondateur et l'ex-Président de Blizzard Entertainment. Rien de moins! Les beaux jours d'autonomie de Blizzard semblent derrière et Activision souhaite la rentabilité de tous ses effectifs en augmentant la productivité.