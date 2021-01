Vous pourrez jouer 300 personnages dans Lego Star Wars : The Skywalker Saga

On apprend grâce au site Gamesradar que le jeu Lego Star Wars : The Skywalker Saga va permettre aux amateurs de jouer 300 personnages. C'est Dawn McDiarmid le ''lead designer'' qui a révélé au Official PlayStation Magazine que le titre allait compter tout pré de 800 personnages, mais que seulement 300 seraient jouables. Vous pourrez même jouer Babu Frik de film Star Wars : Rise of Skywalker.

“I think fans of the new trilogy will be pleased to hear that Babu Frik is making an appearance as a playable character and he is possibly one of the cutest things I have ever seen,” said McDiarmid.

Dans ce nouveau jeu Lego, vous pourrez visiter les neuf films principaux de la franchise Star Wars. Malheureusement, pour les joueurs qui se sont procuré une PS5 ou une Xbox Series X/S, le titre n'offrira pas de ''Raytracing, et ne supportera pas la 3D Audio et les fonctionnalités de la DualSense, du moins au lancement. Qui sait, peut-être y aurons-nous droit plus tard via une mise à jour.

Lego Star Wars : The Skywalker Saga sera disponible cette année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Nintendo Switch.