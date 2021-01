La date de sortie du jeu Biomutant est connue

THQ Nordic a dévoilé aujourd'hui la date de lancement du jeu à monde ouvert postapocalyptique de type Kung-Fu RPG, Biomutant. Dans ce titre, vous pourrez utiliser une approche de combat en mêlée ou avec des armes en plus de vos habiletés de mutant. Certes, les développeurs vous promettent une expérience de création d'objet et de survie incroyable. Il faudra toutefois patienter encore quelques mois avant de pouvoir plonger dans cette aventure, puisque le jeu sera disponible à compter du 25 mai sur PC, PS4 et Xbox One.

Vous pouvez dès maintenant précommander les éditions collections du jeu :

The Atomic Edition :

High Detail Diorama - 60cm/23" long, 25cm/10" width, 30cm/12" height

Game Biomutant

Steelbook

T-Shirt in L/XL

Oversized Mousepad 80cm/31" x 35cm/14"

The artwork on Fabric A1 size

Soundtrack

Premium Box

The Biomutant Atomic Edition will be available at selected retailers for an SRP of € 399.99 | $ 399.99 | £ 349.99.

Biomutant Collector's Edition

Mutate your living room! The Biomutant Collector's Edition will be available for an SRP of € 109.99 | $ 109.99 | £ 99.99 for PC and € 119.99 | $ 119.99 | £ 109.99 for consoles. The genetic code of this edition has the following sequence:

Game Biomutant

Game hero figurine

The artwork on Fabric A1 size

Soundtrack

Premium Box