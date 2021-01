Découvrez les différentes formes d'attaque de Werewolf : The Apocalypse- Earthblood

La bête sera bientôt lancée puisque le jeu Werwolf : The Apocalypse- Earthblood sera disponible à compter du 4 février prochain. Afin de vous donner un petit encas, Nacon et Cyanide vous présentent une nouvelle vidéo de jouabilité. Dans cette dernière, vous pourrez voir les différentes forment de Loup Garou que Cahal peut prendre. Pour l'exploration et l'infiltration opté pour le Lupus, pour les attaques furtives et le piratage de la défense des ennemis choisissent Homia. Finalement, si vous préférez entrer dans un état de rage et tout ravager sur votre passage il faudra choisir Crinos. Ce système de transformation influencera la façon dont vous pourrez jouer l'aventure et progresser dans celle-ci. Bref, que vous optiez pour la brutalité, la furtivité ou les assassinats, le personnage de Cahal saura s'adapter.

Ce jeu action-RPG , sera disponible le 4 février prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC via Epic Game Store. Vous pouvez dès maintenant précommander le jeu:

Werewolf : The Apocalypse- Earthblood est présentement en test chez Game-Focus et on a bien hâte de vous en parler.