Les gros titres...

Dans un appel conférence logé aux investisseurs, le directeur général de Microsoft Satya Nadella et le directeur financier de Microsoft Amy Hood ont tous deux annoncé une marque assez incroyable, le cap des 100 millions d'utilisateurs actifs par mois a été atteint sur le service Xbox Live.

De son côté le service d'abonnement Game Pass dépasse maintenant les 18 millions d'abonnés. A également été annoncé que pour la première fois, 5 milliards de dollars de revenus ont été enregistré au cours d'un trimestre et de ce nombre, les éditeurs tiers on vendu pour 2 milliards de dollars ce trimestre pour la première fois.

Bien que les consoles Xbox Series S et X ont été difficile à trouver, Microsoft estime que c'est son meilleur lancement de nouvelles consoles. On peut donc s'imaginer ce que ça aurait été avec des consoles disponibles... À la lumière des chiffres dévoilés aux investisseurs, on peut affirmer que la stratégie de Microsoft fonctionne très bien et qu'elle peut être 2e ou même 3e dans la course aux consoles vendues, puisque les revenus proviennent de Xbox LIVE.

Autre point positif, le fait que les éditeurs tiers font des revenus appréciables sur les plateformes de Microsoft vont pousser le développement de nombreux projets sur l'écosystème Xbox puisque c'est payant. Notez en terminant que chez les journalistes on aimerait un peu plus de transparence de Microsoft qui ne dévoile toujours pas le nombre de consoles Xbox Series vendus.