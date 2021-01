Les gros titres...

Les gens de Bethesda Softworks présentaient dernièrement Blackwood, le prochain chapitre de la saga The Elder Scrolls Online. Ce sera l'occasion d'ajouter du nouveau contenu à The Elder Scrolls Online avec plus de trente heures d'histoire. Blackwood sera disponible sur PC, Mac et Stadia le mardi 1er juin et sur consoles le mardi 8 juin. Voici une courte description et la vidéo de présentation:

The Elder Scrolls Online: Blackwood sera le grand Chapitre narratif de l’année. Il emmènera les joueurs à la découverte des plans du prince Daedra Mérunès Dagon 800 ans avant les événements de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Blackwood offrira plus de 30 heures de scénario principal inédit, de très nombreuses quêtes secondaires, des améliorations d’ergonomie et, pour la toute première fois, ajoutera le Système des compagnons : des alliés qui accompagneront le héros dans ses aventures en Tamriel. Le nouveau Chapitre mènera les joueurs des murailles impériales de Leyawiin, déjà aperçue dans The Elder Scrolls IV: Oblivion, jusqu’aux marécages vaseux de Fangeombre, sans oublier bien sûr la mystérieuse région du Bois noir où les joueurs découvriront un complot daedrique.

La nouvelle épreuve de Rochebosque, les événements des Portails d’Oblivion, les récompenses spécifiques liées à ce Chapitres et autres ajouts offriront une année fantastique aux joueurs d’ESO comme aux débutants qui les rejoindront.

Pack de jeu téléchargeable de donjons en mars : Flames of Ambition

Pour bien commencer l’année 2021 sur ESO, le Pack de jeu téléchargeable de donjons Flames of Ambition sera déployé le lundi 8 mars sur PC, Mac et Stadia, puis le mardi 16 mars sur Xbox et PlayStation. Flames of Ambition lancera la saga de l’année, Les Portes d’Oblivion, avec de nouveaux donjons où les joueurs découvriront la menace de Mérunès Dagon. Cette aventure les mènera directement au Chapitre Blackwood de juin.

En plus de nouveaux donjons qui arriveront au troisième trimestre après la parution du Chapitre Blackwood, le Pack de jeu téléchargeable de fin d’année fera voyager les joueurs vers le point culminant de l’histoire, en plein cœur des terrifiantes Terres mortes, le domaine personnel de Mérunès Dagon.