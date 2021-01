Les gros titres...

Sony profite du fait que le mois de février est à nos portes pour annoncer les jeux qui seront offerts aux membres PS Plus. Eh bien, les joueurs PS5 pourront télécharger gratuitement le jeu Destruction All-Stars, titre exclusif à la PS5.

En plus de ce titre, ils vont pouvoir ajouter les jeux Control et Concrete Genie. Ces deux titres seront également offerts aux joueurs PS4. On peut dire que la cuvée de février est une cuvée intéressante. En ce qui me concerne, j’ai bien hâte d’essayer Destruction All-Stars et de me replonger dans Control.

Alors que pensez-vous de la liste de jeu de février?