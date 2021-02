Les gros titres...

Selon les organisateurs du salon Taipei Game Show 2021 qui se terminait le 31 janvier dernier, l'événement fut un succès. Il s'agit du premier événement jeux vidéo en 2021 à avoir accepté le public en plus d'un volet en ligne. Il faut le comprendre les règles étaient quand même strictes sur le nombre de visiteurs accueillis et le port du masque obligatoire par les participants et exposants, même pour les cosplayeurs. Voilà donc qui place la table vers d'autres événements et conférences jeux en 2021 qui vont se rapprocher un peu plus de la normalité avec la formule hybride physique et en ligne. Il y a donc de l'espoir!