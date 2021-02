Les gros titres...

Cette nouvelle est un peu surprenante, les gens de Valve ont annoncé via Steam, que la version du jeu Left 4 Dead 2 Uncut donc non censurée, pouvait enfin être commercialisée en Allemagne. Valve avait redemandé aux autorités en Allemagne de repasser la certification ce qui a été chose faite et acceptée par les autorités, 11 ans après. Voici le message de Valve:

Bonjour,

Valve a récemment demandé aux autorités allemandes de réévaluer le jeu Left 4 Dead 2. Nous sommes heureux de vous informer que la version internationale non coupée de Left 4 Dead 2 est désormais disponible pour nos clients en Allemagne. Les propriétaires du jeu en Allemagne peuvent télécharger ce DLC gratuit pour mettre à jour le jeu si vous le souhaitez. Merci,

L'équipe Steam