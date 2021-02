À l'affiche sur Cinévore.ca

Quand Gran Turismo Sport est sorti sur PS4, plusieurs amateurs de la franchise ont été surpris, voire déçus, du virage très compétitif du jeu, axé cette fois principalement vers l'eSport avec ses tournois en ligne. Si au départ, le mode campagne était pratiquement inexistant, Polyphony Digital s'est ajusté avec de nombreuses mises à jour qui en font aujourd'hui un bien meilleur jeu qu'à son lancement en octobre 2017.

Voilà que le producteur du jeu Kazunori Yamauchi, a laissé entrevoir que le prochain, Gran Turismo 7, reviendra aux sources avec un jeu plus proche de Gran Turismo 6 ou même les premiers jeux de la franchise Mais on veut conserver quand même le volet compétitif que Gran Turismo Sport a amené à la franchise. Donc, on peut s'attendre à un jeu très complet avec Gran Turismo 7 qui saura plaire aux fans de la première heure comme aux amateurs de tournois.

La date de sortie de Gran Turismo 7 n'est toujours pas connue mais il figure toujours au calendrier de 2021.

Via :https://www.gamekult.com/