Les gros titres...

Le géant Google qui n'a pas l'habitude d'être le plus patient au monde effectue des changements importants dans sa division développement de jeux vidéo en annonçant la fermeture de ses deux studios de jeux situés à Montréal et à Los Angeles. À la tête du studio de Montréal nous retrouvions Jade Raymond, une ancienne d'Ubisoft. La nouvelle est sortie sur le site Kotaku qui citait une source de l'industrie des jeux qui a déclaré que Google annulait tous les jeux dont la sortie était prévue après 2021. La plateforme Stadia sera encore vivante pour le moment mais supportée que par des développeurs et éditeurs tiers.

Si nous attendons des précisions de Google pour mieux comprendre ce qui s'en vient, avouons que ça sent la fin...

Via: https://kotaku.com