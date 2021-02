Il faudrait me l'expliquer celle-là! Selon une image publiée sur Twitter, le prochain jeu de la franchise MLB The Show sortira également sur Xbox One! Comme le jeu est publié par Sony, je ne comprends pas pourquoi ils laisseraient aller une exclusivité dans le camp adverse. Quoi qu'il en soit, la pochette publiée, si réelle, ne laisse aucun doute sur la sortie en avril du jeu sur les deux plateformes. C'est Fernando Tatis, Jr. qui sera le visage de la prochaine mouture.