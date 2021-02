La série Sonic Prime débarque sur Netflix en 2022

Alors que tout ce qui touche le hérisson bleu de Sega était jusque-là exclusif au service Amazon Prime Video, Netflix annonce un gros coup en allant chercher la prochaine série de Sonic, Sonic Prime, prévue pour 2022.

On sait que l'aventure animée sera constituée de 24 épisodes préparés par le studios canadien WildBrain de Vancouver. SEGA participera également à la production et Man of Action Entertainment (Ben 10 , Big Hero 6) agira comme producteur exécutif de la série avec Sega. Plus de détails à venir.