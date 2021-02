Les gros titres...

Une bonne nouvelle pour les amateurs e football collégial a été annoncé par Electronic Arts aujourd'hu i. En fait, EA a dévoilé qu'un nouveau jeu mettant en vedette les équipes de la NCAA était en début de développement. Ainsi, les amateurs vont pouvoir s'amuser avec les différentes équipes, écoles et mascottes de la franchise NCAA. Toutefois, on n'y retrouvera pas les athlètes collégiales, rappelons-nous, que ces derniers avaient fait la vie dure à la compagnie dans différents procès en raison de l'utilisation non autorisée de leur image. Le dernier titre de la franchise NCAA Football de EA Sports a été NCAA Football 14 sortie en 2013.

Voici donc une bonne nouvelle pour les amateurs de jeu de football virtuel. Il faudra toutefois patienter avant de pouvoir s'y amuser. Pour l'instant, on ne sait pas sur quelles consoles il sera possible d'y jouer, mais si EA Sports fait comme avec Madden, on peut s'attendre à y jouer sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Alors qu'en pensez-vous?