Les gros titres...

Electronic Arts a dévoilé aujourd'hui la date de sortie de l'édition légendaire du la franchise Mass Effect. Cette dernière, qui sera disponible sur PC, PS4 (compatible PS5) et Xbox One (compatible Xbox Series X/S), comprendra les jeux Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3 en plus d'une quarantaine de contenu téléchargeable provenant de ces différents titres. Vous pourrez donc vivre les aventures longues aventures du commandant Shepard (+ de 100 heures) en 4K Ultra HD avec HDR.

“It’s been an incredible journey revisiting the stories, characters and iconic moments of the Mass Effecttrilogy, enhancing the experience for modern platforms while staying true to the spirit of the original,” said Mac Walters, Project Director on the Mass Effect Legendary Edition.

Malheureusement, il faudra patienter jusqu'au 14 mai 2021 avant de pouvoir joueur à ces versions améliorées au goût du jour de Mass Effect. Alors, allez-vous précommander Mass Effect Legendary Edition?