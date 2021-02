Les gros titres...

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio ont annoncé que le jeu Judgment fera ses débuts sur les consoles de Microsoft. Ainsi, après que ce dernier ait été une exclusivité de la PS4, c'est au tour des Xbox One, Xbox Series X/S et aussi de Stadia, d'accueillir ce jeu d'action dans sa collection. Il faudra toutefois attendre jusqu'au 23 avril avant de pouvoir y jouer. Certes, le titre sera amélioré pour les consoles PS5 et Xbox Series X/S avec un visuel rehaussé et un framerate de 60 frames par seconde. Le temps de chargement sera également réduit sur les nouvelles consoles. Bref, voici une bonne nouvelle pour les joueurs qui n'avaient pas pu s'attaquer à ce titre. Pour l'instant, rien n'indique si ce titre sera offert sur la GamePass de Microsoft comme c'est le cas avec les jeux de la franchise Yakuza. En attendant, nous vous invitons à regarder notre critique : https://www.game-focus.com/2019072562913/game-focus/nouvelles-jeux-video/tests-de-jeux-video/judgment-le-nouveau-yakuza-de-sega-62913.php