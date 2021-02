Les gros titres...

C'est jeudi que la nouvelle aventure Zombie Firebase Z débarque dans Call of Duty : Black Ops. Afin de vous donner le goût de vous y aventurer, Treyarch vous invite à regarder la plus récente vidéo ''Inside Firebase Z'' qui vous donne un aperçu de cette nouvelle aventure. Au menu de cette vidéo d'environ 5 minutes, des zombies, du sang, des zombies et encore des zombies. Certes, le tout est orchestré par Corky Lehmkuhl, Craig Houston, Anthony Saunders, Collin Ayers ainsi que Mark Maestas, l'équipe de développement. Rappelons que Firebase Z sera offerte gratuitement à tous les joueurs de Call of Duty Black Ops. Vivement, le jeudi 4 février pour pouvoir ''buter'' du zombies.