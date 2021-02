Les gros titres...

La société mère suédoise de THQ Nordic et Koch Media continue son expansion et annonce le rachat de Gearbox Entertainment pour la coquette somme qui devrait se chiffrer aux alentours de 1.3 milliards de dollars US. Pour rappel, Gearbox est à l'origine de la série Borderlands, mais possède également les droits de Duke Nukem, Homeworld, et Brothers in Arms. Gearbox, c'est aussi 550 employés répartis entre Frisco au Texas et la ville de Québec. Ce n'est d'ailleurs pas le seul rachat effectué par Embracer Group aujourd'hui, puisque la société met également la main sur le studio Aspyr (un autre studio du Texas) et Easybrain (un studio spécialiste du jeu mobile basé en Biélorussie).

Embracer Group engage plus de 5 500 employés répartis dans 40 pays via ses 57 studios activement liés au développement de jeux vidéo. La société possède plusieurs propriétés intellectuelles intéressantes, dont: Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, etc.

Pour lire le communiqué officiel, c'est ici!