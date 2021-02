Les gros titres...

Date de sortie : 14 janvier 2021

Développeurs : Ubisoft Montréal

Éditeur : Ubisoft

Plateformes : Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia

J'avais pu joué à l'époque à ce Beat'em All et j'avais été charmé. J'avais donc hâte de voir si ce jeu me ferait le même effet aujourd'hui. La réponse est oui, malgré le fait qu'Ubisoft nous offre simplement le même jeu qu'en 2010 sans amélioration, il est tout de même plaisant de pouvoir se plonger dans ce titre très amusant. Voici donc ce qu'on pense de Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition

+Le visuel

+Des contrôles simples

+L'histoire

+Les personnages

+Plusieurs armes

+Contenu rapport qualité-prix

-Quelques bogues

-La version Xbox Arcade ne fonctionne plus

-Même jeu qu'en 2010