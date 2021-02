Les gros titres...

Date de sortie : 4 février 2021

Développeurs : Cyanide

Éditeur : Nacon, BigBen Interactive

Plateformes : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

J'ai toujours aimé les Loups-garous, alors je n'ai pas été difficile à me convaincre d'essayer ce titre qui mettait en vedette un lycanthrope. Certes, je ne savais pas grand-chose sur ce jeu, mais je me suis lancé sans filet dans l'aventure de Werewolf The Apocalypse Earthblood. Il faut dire qu'un loup-garou mercenaire qui décapite des officiers d'une méchante compagnie c'est plutôt attirant. Toutefois, est-ce que l'aventure vaut le coup? Voici ce qu'on pense de ce jeu de Cyanide :

+Les différents modes de combat

+L'histoire digne d'un film de série B

+Les contrôles

+Bonne durée de vie

-Un peu répétitif

-Les phases de furtivité peuvent parfois vous faire rager