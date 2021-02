Les gros titres...

Avec l'arrivée des nouvelles cartes graphiques et aussi des consoles ''Next-Gen'' plusieurs joueurs ont décidé de changer leur écran de jeu. Depuis quelque temps, j'ai la chance de pouvoir tester l'écran ELITE XG270QC de ViewSonic. Cet écran de 27 pouces est parfait pour la nouvelle génération de consoles et de carte vidéo. Il vous en coutera un peu moins de 600$ pour ajouter ce dernier à votre coin ''gaming''. Certes, il peut paraître un peu dispendieux, mais elle offre au joueur une qualité d'écran pour l'eSports.

Je dois avouer que je suis un joueur axé consoles, je sais que les PC peuvent m'offrir plus de performance, mais disons qu'avec les années j'ai décidé d'y aller pour l'aspect plus simple que nous offre les consoles. L'idée « « Plug &Play'' s'adapte mieux à moi et à mon style de vie. Il faut dire aussi qu'avec les enfants c'est plus facile.

Donc aussitôt que j'ai reçu ma console ''next-Gen'' je me suis empressé de la brancher à l'écran. Bang, un Nouveau Monde s'offrait à moi. J'avais devant moi le début d'une nouvelle génération d'images se dressant devant mes yeux. De plus, grâce au tempŝ de réponse d'1ms et d'un taux de rafraichissement de 165Hz, mes performances dans les jeux de tirs se sont vu améliorer un petit peu. Bon d'accord je suis rapidement revenu à mes bonnes vieilles habitudes de servir de chair à canon lors des parties, mais bon l'écran m'offrait tout de même un petit avantage. Ajoutons à ça la résolution QHD de 2560 X 1440 qui m'offrait de sublimes paysages lors de mes aventures dans les différents univers.

Pour ceux qui se demandent ce qu'est le QHD, voici une courte description : QHD est une résolution d'image quatre fois plus élevée que la définition standard 720p (nommée HD). On peut aussi dire qu'une image vidéo QHD comporte sur la même taille d'écran quatre fois plus de pixels qu'une image HD, soit 2560 x 1440 pixels. Ajoutons à ça la fonction PureXP blur réduction qui réduit l'effet de flou

L'un des plus gros reproches que je peux faire à cet écran outre son prix c'est que vous devez vous placer à une distance raisonnable pour jouer. Certes, c'est un écran d'ordinateur vous me direz que c'est évident, mais parfois, je jouais à plus de deux mètres et je dois avouer que le texte devenait difficile à lire, mais bon ce n'est que le texte qui est dur à voir.

Bon, passons à l'écran, comme écrit plus haut, le moniteur ELITE XG270QC de ViewSonic est un écran de 27''pouces un peu incurvé. Cette dernière est décorée de belles lumières D.E.L. qui nous donnent un peu d'éclairage lors de nos longues périodes de jeu. De plus, elle possède deux prises HDMI, donc vous pourrez y brancher deux fils HDMI. Le plus beau C'est que si vous n'y branchez pas un ChromeCast ou autre périphérique du genre, le changement de source HDMI se fera seul. Par exemple, j'ai branché ma Xbox One dedans et ma PS5, lorsque j'ai envie de jouer à ma PS5 j'allume simplement la PS5 et je joue puisque mon écran est toujours en mode veille. Si toutefois je veux jouer à la Xbox One, j'éteins tout simplement la console et j'allume la Xbox, bang le changement s'effectue instantanément. Je trouve ce petit détail très pratique.

Certes, voici un moniteur qui saura plaire aux joueurs avides de rapidité et de fluidité. Est-ce qu'on a aimé? La réponse dans notre vidéo :

Display Size (in.): 27

Panel Type: VA Technology

Resolution: 2560 x 1440

Resolution Type: QHD

Static Contrast Ratio: 3,000:1 (typ)

Dynamic Contrast Ratio: 120M:1

Light Source: LED

Brightness: 550 cd/m2 (typ)

Colors: 16.7M

Response Time (Typical GTG): 3ms

Viewing Angles: 178º horizontal, 178º vertical

Backlight Life (Hours): 30000 Hrs (Min)

Refresh Rate (Hz): 165

Adaptive Sync: FreeSync

Flicker-Free: Yes

Blue Light Filter: Yes



Compatibility

PC Resolution (max): 2560x1440

Mac® Resolution (min): 2560x1440

Connector

USB 3.1 Type A: 3

USB 3.1 Type B: 1

HDMI 2.0 (with HDCP 2.2): 1

Display Port: 1

3.5mm Audio Out: 1



Power in: External power adapter

Power

Eco Mode (Conserve): 33W

Eco Mode (optimized): 45W

Consumption (typical): 55W

Consumption (max): 59W

Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz



Additional Hardware

Kensington Lock Slot: 1



Operating Conditions

Temperature: 32°F to 104°F (0°C to 40°C)

Humidity (non-condensing): 20% to 90%

Mount

VESA Compatible: 100 x 100 mm

Video Signal

Frequency Horizontal: HDMI (v2.0): 30 ~ 230KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 250KHz

Frequency Vertical: HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 165Hz

Ergonomics

Height Adjust (mm): 120

Swivel: 50º

Pivot (Right/Left): N/A

Tilt (Forward/Back): -5º / 23º

Weight (imperial)

Net (lbs): 16.6

Net Without Stand (lbs): 10.8

Gross (lbs): 24.4



Weight (metric)

Net (kg): 7.5

Net Without Stand (kg): 4.9

Gross (kg): 11.1



Dimensions (imperial) (wxhxd)

Packaging (in.): 28.5 x 20.7 x 11

Physical (in.): 24.1 x 18.97~23.69 x 14

Physical Without Stand (in.): 24.1 x 14.6 x 4



Dimensions (metric) (wxhxd)

Packaging (mm): 725 x 525 x 280

Physical (mm): 612 x 481.8~601.8 x 356

Physical Without Stand (mm): 612 x 372 x 103

General

Regulations: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, CCC, China RoHS, China Energy Label

PACKAGE CONTENTS: XG270QC x1, 3-pin Mickey Mouse Plug (IEC C5) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1





Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre à cette adresse : https://www.viewsonic.com/elite/products/XG270QC.html