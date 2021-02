CD Projekt RED victime d'une attaque informatique exigeant une rançon

Décidément, CD Projekt RED fait encore parler d'elle en ce début d'année 2021 et cette fois ce n'est pas pour les nombreux bogues du jeu Cyberpunk 2077 mais en raison d'un piratage informatique dont les attaquants ont exigé une rançon faute de quoi des documents importants privés, du code source et plus encore seront divulgués en ligne ou encore tout simplement vendus. Selon le message publié sur Twitter, CD Projekt RED ne dispose que de 48 heures pour donner suite et contacter les pirates avant que les données soit publiées ou vendues. Ces derniers avisent qu'ils ont également encrypté les données rendant impossible de repartir avec un back-up.

Via : https://twitter.com/CDPROJEKTRED/status/1359048125403590660