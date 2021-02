Place à la saison 13 de Destiny 2

Était déployée hier, une imposante mise à jour de 11 Go au jeu de tir Destiny 2. Il s'agit du passage à la saison 13 : SEASON OF THE CHOSEN, qui ajoute plusieurs éléments au jeu dont des armes, des armures, un nouveau mode de jeu et un tout nouveau contexte à l'histoire.

L'impératrice Caiatl, fille de Calus et chef de la Cabale, cherche Zavala pour une alliance avec l'Avant-garde. Lorsque Zavala refuse de s'agenouiller, des menaces sont échangées des deux côtés. Les gardiens doivent attaquer de manière préventive son armée grandissante tout en continuant à repousser l'influence déstabilisatrice de Xivu Arath. Dans Season of the Chosen, les Gardiens se battent contre les guerriers choisis par Caiatl dans Battlegrounds, une nouvelle activité de matchmaking pour trois joueurs.

La saison 13 procure des avantages d'armes, d'armures et de personnalisation à ceux qui achète la passe de saison. Cette saison roulera jusqu'au 11 mai 2021.