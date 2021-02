Bonne nouvelle pour les joueurs PS5 qui attendent avec impatience la sortie du nouvel opus de la franchise Ratchet and Clank. Insomniac Games et Sony ont dévoilé que Ratchet and Clank Rift Apart allait être disponible le 11 juin prochain. Vous pourrez donc vous plonger dans cette nouvelle aventure. Chez Game-Focus, nous avons bien hâte de l’essayer.