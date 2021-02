Les Chromebook 4 et Chromebook 4+ sont maintenant disponible

Samsung vient d'annoncer que les Chormebook 4 et Chromebook 4+ sont maintenant disponibles au Canada, vous pouvez donc, dès maintenant faire l'acquisition de l'un de ces deux nouveaux modèles de Chromebook.

''Offrant des performances puissantes et un design élégant à des prix accessibles, le Chromebook 4 et le Chromebook 4+ constituent un moyen portable, fiable et économique de profiter rapidement de l'expérience Google. La gamme Samsung Chromebook 4 représente un nouveau standard de qualité, combinant des performances de haut niveau à un prix compétitif. Elle excelle dans toutes les catégories de portabilité, de convivialité et de performances. Avec une capacité de stockage allant jusqu'à 32 Go, une mémoire de 4 Go et un puissant processeur Intel Celeron N4000, vous pouvez stocker plus et plus rapidement.

Disponibilité des Chromebook 4 et Chromebook 4+

La gamme Chromebook est maintenant disponible sur Samsung.com/ca, dans les Boutiques Expérience + Samsung et chez certains partenaires de vente au détail au Canada :

Samsung Chromebook 4 : à partir de 359,99 $ (notre prix régulier) est disponible à l'achat dans en titan platine

Samsung Chromebook 4+ : à partir de 459,99 $ (notre prix régulier), est disponible à l'achat en gris satiné. ''

Dans les régions où les achats en magasin ne sont pas possibles, les boutiques Expérience+ Samsung proposent des services de livraison en bordure de trottoir, en vitrine et de collecte centralisée. Réservez en ligne à l'adresse https://shop.samsung.com/ca/ et organisez votre ramassage dans une boutique Expérience+ Samsung au Canada. Les boutiques Expérience + Samsung Canada sont situés dans les endroits suivants :

CF Sherway Gardens

CF Centre Eaton de Toronto

Metropolis à Metrotown

Centre Eaton de Montréal

Centre-ville de Scarborough (Kiosque Samsung)

Centre commercial d'Edmonton Ouest

Centre commercial de Yorkdale