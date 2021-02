Les gros titres...

Vous ne savez pas quoi faire le jour de la Saint-Valentin. Eh bien, voici peut-être un bon divertissement pour passer un peu de temps blottit sur votre tendre moitié. À l'occasion du premier anniversaire du système de création du jeu Dreams, il y aura une présentation spéciale sur Twitch et YouTube. Vous pourrez y voir un spectacle entièrement réalisé dans Dreams, puisque sur ces plateformes de diffusion se tiendra la deuxième édition des Impys Awards.

''Les Impys sont le salon annuel des récompenses de Media Molecule pour Dreams, où les meilleures créations et les membres de la communauté au sein de Dreamiverse sont reconnus dans 23 catégories, y compris de nouvelles récompenses pour la meilleure musique et la meilleure expérience de RV.

Un certain nombre de créateurs canadiens figurent parmi les nominés de cette année :

the_burgervan – Création de l'année (Infinity Jump)

SaucelessOne – Meilleure musique, Hidden Gem Dream

MickYayger - Streamer préféré

Voici la liste des catégories :

Most Helpful Dreamer

Community Star

Favourite Video Creator

Favourite Streamer

Best Curator

Best Art Direction

Best Sculpture

Best Animation

Best Character

Best Narrative

Scare of the Year

Most Improved Dreamer

Funniest Creation

Best Voice Acting

Best Gameplay

Best Music

Best Audio Design

Best Innovation

Hidden Gem Creator

Hidden Gem Dream

Best VR Experience

Creation of the Year

Creator of the Year

Le spectacle se déroulera sur Twitch et YouTube à compter de 12:00 le 14 février.