À l'affiche sur Cinévore.ca

Les amateurs du jeu Marvel's Avengers seront heureux d'apprendre que du nouveau contenu s'en vient bientôt. En fait dans un peu plus d'un mois, vous pourrez vous procurer l'ajout Operation Hawkeye. En plus de cet ajout, les versions Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 seront lancé le 18 mars. Certes, le joueur qui possède déjà les versions PS4 et Xbox One pourront profiter des versions ''nouvelle génération'' sans coût additionnel. Rappelons que l'ajout Operation, Futur Imparfait mettra en vedette un nouveau méchant en la personne de Maestro.

Le jeu Marvel's Avenger a reçu un accueil plutôt mitigé de la part de la presse et des amateurs. Nous vous invitons toutefois à regarder notre test du jeu .