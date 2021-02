Les gros titres...

Le studio FINJI que l'on connait pour le projet Overland et Night in the Woods annonçait ce matin, son nouveau jeu pour PS4 et PS5, Chicory: A Colorful Tale. Pour le moment, la date de sortie n'est pas connue. Il s'agit d'un projet avec une signature visuelle très particulière. Voici une vidéo et les détails:

Dans le but de faire du dessin le principal mode d'interaction pour le joueur, préparez-vous à vous engager dans une aventure qui vous demandera de résoudre des énigmes non seulement avec la logique mais aussi avec votre créativité !

Renforcez votre lien avec votre pinceau magique et découvrez de nouvelles capacités à mesure que vous relevez des défis: la peinture qui brille dans le noir vous guidera dans les cavernes sombres et les tampons et pinceaux de texture vous aideront à trouver votre style personnel. Personnalisez votre aventure avec ces derniers, mais aussi le personnage principal !

Vous ne voulez pas vous aventurer seul ? Ne vous inquiétez pas, Chicory: A Colorful Tale a un mode de coopération locale, afin que deux joueurs puissent explorer et colorier le monde ensemble.