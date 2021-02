5 jeux Xbox One profitent d'une technologie pour 'booster' les FPS

Avec l'ajout des deux consoles Xbox Series, Microsoft tente de trouver une façon de faire profiter à certains jeux de ce gain de capacité du duo de consoles. A été introduit par Microsoft et sa division Xbox, une nouvelle technologie permettant d'augmenter le nombre d'images par seconde traité d'anciens jeux Xbox One pour les deux nouvelles consoles..

Le site Digital Foundry a pu tester les 5 premiers jeux à tirer profiter du FPS Boost à savoir Far Cry 4 , Watch Dogs 2, UFC 4, Sniper Elite 4 et New Super Lucky's Tale. Selon eux, le système fonctionne très bien et l'expérience en est grandement amélioré. Dans certains cas, des jeux affichant au départ 30 FPS étaient augmentés à 120 FPS. Notez que pour y arriver, votre télévision doit disposer d'un port HDMI 2.1 à 120 HZ.

Les 5 jeux profitant du FPS Boost sont disponibles si vous avez la Xbox Series S ou X. Voilà donc qui est très prometteur pour la suite des choses et donner une seconde vie à des jeux Xbox One.

