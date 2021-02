Les gros titres...

Les fans d'animés japonais connaissent très bien la série Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba qui est en ce moment l'une des plus appréciées. Voilà qu' a été confirmé qu'un jeu vidéo est en cours de production pour une sortie en 2021. Il s'agit d'un jeu de combat qui reprendra la même mécanique connue de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 mais avec l'inclusion d'une campagne solo. Pour le moment, il semble n'être prévu que pour le marché japonais pour Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Windows. Il faut se croiser les doigts pour les autres marchés. En attendant, voici une vidéo de gameplay: