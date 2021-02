Les gros titres...

Lors du Nintendo Direct qui s'est déroulé le 17 février dernier, Nintendo a dévoilé que le jeu à succès Fall Guys : Ultimate Knockout allait être rendu disponible cet été sur Switch. Eh bien, aujourd'hui c'est au tour de Microsoft d'annoncer la venue du titre de Mediatonic sur ses consoles. Vous avez bien lu, le Fall Guys, ce jeu loufoque où vous devez affronter d'autres adversaires dans un jeu télévisé, sera disponible cet été sur Switch, Xbox One et Xbox Series X/S. Rien n'indique pour le moment que ce dernier, ira rejoindre la longue liste de jeu du Xbox GamePass, mais parions que Microsoft va travailler fort pour y parvenir. De plus, on ne sait pas s'il sera possible de jouer cross-plateforme contre les joueurs PS4 et PC. L'arrivée de Fall Guys sur les consoles de Microsoft et Nintendo est une bonne nouvelle pour les joueurs qui n'avaient pas encore plus plonger dans l'action. Rappelons que le titre est déjà offert sut Steam et PS4 (PS5 via rétrocompatibilité).

