À l'affiche sur Cinévore.ca

La chasse aux araignées sera ouverte en mars sur Xbox One, c'est en fait ce qu'on a pu apprendre via une vidéo postée par Xbox. Celle-ci nous indique que le jeu Kill it With Fire sera disponible le 4 mars prochain, sur Xbox One et que vous pouvez dès maintenant le précommander. Dans ce jeu, vous devez anéantir de vilaines araignées qui ont envahi votre voisinage. Pour y parvenir, vous pourrez compter sur plusieurs armes. Vous pourrez choisir d'utiliser un lance-flamme, un bazooka, un fusil, ou bien une simple tablette, bref tout y est, le choix de l'arme vous revient. Certes, ce jeu qui est disponible sur PC depuis quelques temps déjà saura amuser les joueurs Xbox One.