Voici la nouvelle bande-annonce du film Mortal Kombat

Warner Bros. Pictures et New Line Cinema vous titillent aujourd'hui en dévoilant une bande-annonce du film Mortal Kombat. Si vous êtes comme moi, après le visionnement de cette bande-annonce vous allez avoir hâte au 16 avril prochain pour pouvoir regarder ce troisième film inspiré de la franchise Mortal Kombat. Cette fois, s'est le réalisateur Simon McQuoid qui c'est occupé de la réalisation de ce film. Vous pourrez voir le combattant MMA Cole Young qui incarne un nouveau personnages de la franchise Mortal Kombat. Dans Mortal Kombat le film, on retrouvera les personnage de Kano, Sonya Blade, Jax, Raiden, Kung Lao, Lui Kang, Milenna, Shang Tsung, Sub-Zero et Scorpion. Certes, le film et la bande-annonce vous réservent quelques petites surprises. Voici donc sans plus attendre la bande-annonce de Mortal Kombat 2021.