Blizzard profite de la BlizzCon 2021 pour nous annoncer le retour de la classe rogue dans Diablo IV! On n'avait pas eu le bonheur de pouvoir essayer la classe rogue, depuis Diablo 1... Comme par le passé, cette classe est spécialisée dans les attaques à distance, mais peut aussi utiliser bon nombre de pièges et même certaines magies! La bande-annonce parle d'elle même et donne très envie de jouer au jeu! On devra, toutefois, attendre en 2022 pour embarquer dans l'univers de Diablo IV.