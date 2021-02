Diablo II Resurrected officialisé avec une bande-annonce

La rumeur courait déjà sur les réseaux sociaux, depuis un moment, mais c'est maintenant officiel. Diablo 2 aura droit à un remaster complet et sortira en fin d'année 2021 sur toutes les consoles existantes (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, et PC). Supervisé par l'équipe en charge de Diablo 3 et 4, Diablo II Resurrected est développé par Vicarious Visions (le studio qui nous a donné les très bons remasters de Crash Bandicoot 1-2-3 et Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2). Pour rappel, Vicarious Visions a été absorbé par Blizzard et est maintenant dédié à 100% aux propriétés intellectuelles de la compagnie. Bien entendu, Diablo II Resurrected inclura le jeu de base et l'extension, mais avec un visuel moderne. Toutes les cinématiques en images de synthèse ont été refaites. Les options cross-play et cross-save seront disponibles entre tous les supports. Par exemple, il sera possible de commencer une partie sur PC et de la continuer sur Nintendo Switch. Et bien entendu, pour terminer, le joueur qui souhaite avoir le visuel d'origine pourra passer du visuel d'époque au visuel moderne. La bande-annonce nous donne un avant goût du résultat final qui s'annonce excellent!