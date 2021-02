Le mode en ligne de WatchDogs : Legion disponible en mars

Si vous faites partie des joueurs qui ont hâte de jouer le jeu Watch Dogs : Legion en coop, vous pourrez le faire très bientôt. En effet, Ubisoft a dévoilé via un communiqué de presse que la mise à jour de Watch Dogs : Legion se fera en mars. Il faudra patienter jusqu'au 9 mars avant de pouvoir jouer en ligne au dernier venu de la franchise Watch Dogs. Voici le contenu de cette mise à jour :

Coopération libre en monde ouvert : les joueurs pourront faire équipe avec jusqu’à 4 joueurs et explorer Londres, prendre part aux événements de la ville, relever des défis et participer à des activités annexes.

De nouvelles missions en coop : disponibles pour deux à quatre joueurs, ces nouvelles missions utiliseront de nouvelles mécaniques de gameplay en coop et permettront aux joueurs de recruter l'équipe parfaite pour lutter contre les dangers qui menacent Londres tout en découvrant les monuments les plus emblématiques de la ville.



« Leader du Pack » sera la première opération tactique en coop à quatre joueurs qui exigera des joueurs efficacité et travail d’équipe. Elle sera composée de cinq missions narratives interconnectées, , qui raviront les joueurs en quête de défi et de contenus disponibles en fin de jeu. Ces derniers devront élaborer une stratégie et communiquer efficacement avec leurs coéquipiers et s'assurer qu'ils ont amélioré leurs gadgets et recruté une équipe suffisamment solide.



Le premier mode Joueur contre Joueur (PvP) : nommé Arachnobot Arena, ce mode permettra à quatre joueurs de contrôler des arachnobots armées et de s'affronter dans un match à mort à haute intensité où tout le monde jouera en mode chacun pour soi.

En participant à ces activités en ligne, les joueurs gagneront de l’expérience qui leur permettra d’augmenter leur niveau et de débloquer diverses récompenses telles que des articles cosmétiques exclusifs, des points d'influence, la possibilité de recruter de nouveaux agents et d’améliorer leurs gadgets DedSec.

Les détenteurs de l’abonnement de saison auront également accès à deux missions solo uniques disponibles le 9 mars :

Protocole Gardien : DedSec tracke un algorithme qui pourrait permettre à une intelligence artificielle (IA) de contrecarrer toutes les décisions humaines. S'ils ne le trouvent pas, cet algorithme pourrait être utilisé pour transformer des drones armés en décisionnaires et exécutants autonomes.

Pas en notre nom : Un groupe secret a volé le nom de DedSec. Pire, ce dernier a également subtilisé des informations permettant à leur employeur, un impitoyable propriétaire de tabloïds, de faire du chantage à ses victimes.

Il faudera donc marque la date du 9 mars à votre calendrier si le mode multi vous intéresse. En attendant, voici une vidéo qui vous explique ce mode en ligne :