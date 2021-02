Les gros titres...

La semaine relâche arrive à grands pas et avec la situation actuelle les déplacements seront limités. Alors, afin de pouvoir passer une semaine plus agréable devant votre écran, Sony vous propose quelques petits jeux à jouer en famille, et ce, autant sur PS4 que sur PS5. Ainsi,vous pourrez vous procurer le jeu Sackboy : A Big Adventure qui est disponible sur PS4 et PS5 pour environ 79,99$. Vous pourrez aussi enfiler votre habit de super héros afin de tisser votre toile dans un monde rempli de vilain avec le jeu Marvel's Spider-Man : Miles Morales qui est aussi disponibles sur PS4 et PS5 pour 65$. De plus, Sony vous invite à faire le plein de manettes s'il vous en manque, ces dernières sont offertes pour 90$ sur la console PS5 et 75$ pour la PS4. Bref, voici un peu d'aide pour occuper vos journées de congé.

Sackboy™: A Big Adventure (Disponible sur PS4 et PS5) PDSF: à partir de 79.99 $ Note E – approprié pour que toute la famille puisse jouer ensemble Sackboy est de retour avec dans une nouvelle aventure à couper le souffle dans cette aventure de jeu de plateforme multijoueur amusante et trépidante. Les familles peuvent jouer localement jusqu'à quatre personnes et travailler ensemble pour surmonter le voyage épique de Sackboy truffé de dangers et de périples. Manette sans fil DualSense™ PDSF: 89.99 $ CAD Manette sans fil DualShock 4 PDSF: 74.99 $ CAD Ne laissez aucun member de la famille s’accaparer la manette. Jouer avec une deuxième (ou troisième, ou quatrième) manette pour la PS4 ou la PS5 peut être une expérience amusante pour tout le monde. La DualSense apporte une expérience de jeu plus profonde sur la PS5, avec un retour d'information haptique. Vous pouvez également profiter du confort et du contrôle intuitif de la manette sans fil DualShock 4 pour PS4. Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Disponible sur PS4 et PS5) PDSF: à partir de 64.99 $ CAD 13+ (pour adolescents et parents) Découvrez l'ascension de Miles Morales alors que ce nouveau héros maîtrise de nouveaux pouvoirs incroyables et fulgurants pour devenir son propre Spider-Man. Cette dernière aventure dans l'univers Spider-Man de Marvel montre qu' un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.

Nous vous invitons à consulter nos tests de Sackboy et Miles Morales .