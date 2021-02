Les gros titres...

L'attente tire à sa fin, c'est dans quelques jours que vous pourrez vous plonger dans la Saison 2 des jeux Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone. Avec l'arrivée de la Season Two Battle Pass, les joueurs de CoD vont pouvoir mettre la main sur un nouvel opérateur; une nouvelle montre; de nouvelles missions et habillage pour l'opérateur Park et beaucoup plus encore. Afin de vous donner un petit avant-goût, Activision vient de déployer une nouvelle bande-annonce qui vous donne des informations sur cette Season Two Battle Pass. Voici cette bande-annonce sans plus tarder, bon visionnement et on se revoit sur le champ de bataille le 25 février.

Park Operator Skin and Mission

Wellington Safari Watch

Seasonal XP Boost

New Free Base Weapons - the FARA 83 Assault Rifle (Tier 15) and LC10 SMG (Tier 31)

New skins for Operators and "Tactical Roll" Finishing Move

Three Free War Track Packs

New Weapon Blueprints