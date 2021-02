Les gros titres...

Bonne nouvelle pour les joueurs qui possèdent une PS4, à compter du premier mars il vont pouvoir se procurer un nouveau jeu, et ce, gratuitement. En fait, Sony a décidé de recommencer leur initiative Play at Home. Comme ce fut le cas en avril 2020, alors que la compagnie avait offert les jeux Uncharted: The Nathan Drake Collection and Journey. Ainsi, à partir du 1er mars, Sony offrira gratuitement des jeux., et ce, pour une durée de 4 mois, ce qui veut dire de mars à juin. Le premier titre qui sera offert est Ratchet & Clank du studio Insomniac Games paru en 2016 sur PS4, vous aurez jusqu'au 31 mars pour l'acquérir. Ce n'est pas tout, à partir du 25 mars, si vous vous abonnez à Funimation ou Wakanim , vous pourrez profiter d'une période d'essai de 90 jours au lieu de 14. Vous aurez donc une bonne raison de rester en sécurité à la maison.

Pendant une période limitée, du 2 mars à 5 h CET (heure de Paris) au 1er avril 2021 à 5 h CEST, PlayStation et Insomniac Games mettront à disposition en téléchargement gratuit le jeu Ratchet & Clank sur PS4.

Une fois le jeu dans votre bibliothèque, il sera définitivement vôtre. Dans ce jeu d’action-aventure à succès sorti sur PS4 en 2016, Insomniac Games revisite les origines de ces deux héros adorés des fans de PlayStation, agrémentant le tout de combats délirants et d’une bonne dose de comédie.

À partir du 25 mars 2021

Nos amis de Funimation (un projet commun de Sony Pictures Entertainment et Aniplex of Japan) vous présentent une offre très spéciale : un accès prolongé pour les nouveaux abonnés à Funimation ou Wakanim dans les pays où ces services sont disponibles**. Funimation est un service d’abonnement proposant principalement des animés, et Wakanim en est la branche européenne. Nous vous donnerons bientôt plus d’informations à ce sujet, mais cette offre sera uniquement réservée aux membres de notre communauté qui s’abonneront et téléchargeront les applications de Funimation (aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande) ou de Wakanim (dans la majorité de l’Europe occidentale et du Nord), à partir du 25 mars et pour une durée limitée.

Ce que nous vous avons présenté aujourd’hui n’est que le début de cette nouvelle initiative Play At Home. Dans les prochaines semaines, nous partagerons plus de détails sur les jeux gratuits et les offres de divertissement dont pourront bénéficier les membres de la communauté PlayStation.

** FUNIMATION et WAKANIM – En plus de la période d’essai habituelle de 14 jours, les nouveaux utilisateurs se verront accorder 90 jours supplémentaires. À moins d’annuler votre abonnement avant la fin de cette période, votre abonnement sera automatiquement renouvelé en un abonnement mensuel payant et continu. Des restrictions d’âge peuvent s’appliquer. Plus informations à venir.