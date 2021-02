Les gros titres...

La valse des acquisitions se poursuit dans le monde du jeu vidéo avec l'annonce de BANDAI NAMCO Entertainment Europe qui confirme une prise de participation minoritaire dans le studio de développement allemand Limbic Entertainment. Cette nouvelle fait suite à l'acquisition de Reflector Entertainment en septembre 2020. Le studio, composé de plus de 80 employés, mettra à profit son expertise en travaillant sur des titres tels que Tropico 6, Memories of Mars et la marque Heroes of Might & Magic pour développer deux nouvelles franchises pour BNEE.