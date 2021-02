Un jeu vidéo de GOLDORAK en cours de production

À la fin des années 70, une génération d'amateurs (la mienne) a vécu les aventures intenses d'Actarus, pilote du robot géant Goldorak, qui combattait les envahisseurs de l'espace. La série animées de seulement 74 épisodes a été très populaire au Japon, en Europe et au Québec.

En près de 40 ans, rien d'autre n'a été publié sur Goldorak mais voilà que Microids et Dynamic Planning annoncent ce matin la signature d'un contrat d'édition concernant un jeu vidéo pour PC et consoles basé sur la licence Grendizer (Goldorak en France et au Québec). Ce jeu d’action inspiré du manga UFO Robo Grendizer de Go Nagai nous ramènera dans le temps pour revivre les aventures du Prince d'Euphore de son puissant robot de combat.

On nous dit que des détails seront communiquées prochainement sur le jeu vidéo Goldorak.