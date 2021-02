Jouez dès maintenant à Outriders...la démo est disponible partout...ou presque

C'est aujourd'hui que vous pourrez télécharger la démo du jeu Outriders. Cette dernière est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et Google Stadia. Cette démo vous permettra de jouer trois heures du chapitre d'ouverture du jeu, et ce, avec quatre classes différentes, soit l'Illusionniste, le Pyromage, le Telluriste et le Technomage. Vous pourrez y jouer en coop avec 2 ou 3 de vos amis, de plus le niveau maximal sera de 7 et vous pourrez transférer votre progression lors de la sortie du jeu.

"We believe in an honest and transparent marketing campaign, and what better way to deliver on this promise than to allow players to experience OUTRIDERS before launch with a free demo on their chosen platform. This is a big demo as well, they can spend hours on Enoch, exploring different classes, powers and character builds. They can even transfer their progress to the main game", said Jon Brooke, Co-Head of Studio at SQUARE ENIX External Studios, who continued: "What players will see in the demo is just the tip of the iceberg, it's just the start of the epic journey players are in for on April 1".

La démo est déjà disponible sur tous les supports, la version complète du titre sera offerte à partir du 1er avril sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et Google Stadia.

Voici en terminant une vidéo qui vous donne 10 raisons d'essayer la démo: